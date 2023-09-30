بالصور - الوزير باسيل استهل جولته على زحلة بفطور في دارة سيزار المعلوف (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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استهل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في زحلة بزيارة دارة النائب السابق سيزار المعلوف الذي أقام مأدبة إفطار على شرفه، في حضور النائب سليم عون، والوزيرة السابقة غادة شريم والنائبين السابقين إميل رحمة وشانت جانجنيان، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، السيد يوسف المعلوف، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب، رئيس هيئة قضاء زحلة في التيار ابراهيم احمراني ومساعديه الياس بخاش ومارون جبرايل، رجل الأعمال فادي الصيّاح وعامر الصبوري، عائلة سيزار المعلوف، فاعليات المنطقة، الوفد المرافق.