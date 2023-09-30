استنفار واسع.. النيران مازالت مشتعلة في أحراج الدبية وبعاصير

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ما زالت النيران مشتعلة لليوم الثاني على التوالي، في الأحراج الفاصلة بين بلدتي بعاصير والدبية في منطقة اقليم الخروب، رغم الجهود الكبيرة، التي بذلها عناصر الدفاع المدني وطوافتان للجيش طوال نهار أمس، وإمتدت حتى فترة المساء، حيث تم اخماد مساحات كبيرة من الحريق، إلا أن صعوبة المنطقة ووعورتها، وعدم وجود طرق توصل الى مواقع الحريق، حالت من السيطرة على النيران، في ظل تسارع حركة الرياح، التي ساهمت في توسع رقعتها، وهي مازالت مشتعلة في الأودية التي من الصعب الوصول اليها، رغم الإستنفار الكامل للدفاع المدني وجهوزيته وحضوره على الأرض لتنيفذ المهمات.