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ارتفاعٌ كبيرٌ في مؤشر خطر الحرائق اليوم.. ما هي المناطق ذات الخطر الكبير؟

30
SEPTEMBER
2023
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نبّه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين اليوم من خطر الحرائق، وكتب على منصة "إكس": "يشهد اليوم ارتفاعاً كبيراً في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا. ويساهم الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتياً لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا امس في اقليم الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق اخرى".

واضاف: "من اهم الخطوات الأساسية والارشادات التي يجب على المواطنين اتخاذها في الاعتبار لتفادي الحرائق:

‏1. عدم إشعال النيران في الهواء الطلق لأي سبب من الاسباب، بما في ذلك حرق المخلفات الزراعية وحرق الأعشاب اليابسة.

‏2. التخلص من السجائر او الفحم او أي مواد أخرى قابلة للاشتعال بشكل مسؤول ونظيف وآمن.

‏3. ابلاغ الدفاع المدني والجهات المختصة عن أي تصاعد لدخان أو حريق على الفور".

 

وختم ياسين: "‏لمعرفة خطر الحرائق في كل بلدة، يمكن الاطلاع على تقرير مختبر الحرائق في جامعة البلمند".

 

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