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يبدأ جزئيًا الليلة.. اليكم تفاصيل المنخفض الجوي القادم

30
SEPTEMBER
2023
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طقس خريفي مستقر لغاية مساء اليوم مع إنخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. منخفض جوي متوقع أن يبدأ جزئيًا الليلة ويستمر في الأيام المقبلة وبفعالية متفاوتة بين يوم وآخر يحمل معه أمطار متفرقة غزيرة في بعض المناطق وعلى فترات خاصة السواحل والجبال، برق ورعد وإحتمال وتساقط حبات البرد.

وفي التفاصيل:

السبت:
١- الحرارة: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٣ و٣٠ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب يتحول غائم جزئيًا مع إحتمال زخات مطر خفيف محلي مساءً
٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانًا خاصة جبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطح: ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محليًا بسبب الضباب
٧- حال البحو: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

الأحد: طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية متقطعة وإنخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٥ بقاعًا وبين ١٦ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا خاصة جبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

الإثنين: طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا خاصة صباحًا والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٦ ساحلًا وبين ١٢ و٢٣ بقاعًا وبين ١٥ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا خاصة جبلًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

 

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