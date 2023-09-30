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عناوين الصحف ليوم السبت 30 أيلول 2023

30
SEPTEMBER
2023
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 الأخبار: سوريا... التقسيم أولويّة أميركية

الفكرة القطرية المفيدة: شطب فرنجية وعون معاً

الخارجية: استدعاءات ونكايات وفوضى بعثات

 

 


الديار: اميركا تسعى الى تحجيم الدور الفرنسي... التحرك القطري مستمر
«النازحون السوريون» كرة نار تدفع لبنان للهلاك والمجتمع الدولي متواطئ
نضوج وتطور في الموقف الخارجي انتج طرح «الخيار الثالث»

 

 

 


النهار: تداعيات النزوح تتدحرج... والأفق السياسي مسدود

 

 

 

 

الجمهورية: المعارضة لكسر "الممانعة"... الثنائي: سنصبر

 

 

 


نداء الوطن: مهلة زيارة بو حبيب لدمشق انقضت قبل أربعة أيام ولا تفسير
البلديات تلاحق ملف النزوح و"حزب الله" يستفيق على الخطر

 

 

 

البناء: الأسد للتلفزيون الصيني: شراكة الصين وسورية نحو الترجمة… وركيزتها مكانة الأخلاق في السياسة المشروع القطري مهمته سحب ترشيح فرنجية… مقابل أموال ووعود سياسية وتعهّد برفع العقوبات اللقاء الإعلامي الوطني بمشاركة دياب ورعد وأبو كسم يكرم مرتضى لدفاعه عن قيم الأسرة والأخلاق

 

 

 

اللواء: «ربط نزاع» بين الثنائي والمجموعة الخماسية بانتظار خروج فرنجية
منصوري لثلاثية ذهبية للتعافي وعدم مس الاستقرار.. ومسح الأملاك البحرية يُعزّز واردات الدولة

 

 

 

?l'orient le jour: Le Hezbollah acceptera-t-il la troisième voie suggérée par la France

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