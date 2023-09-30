أسرار الصحف ليوم السبت 30 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير في العلاقات الدولية إن ثمة رياح تسوية تبدو قيد الإنضاج في المنطقة تتمدد فيها الصين نحو المثلث السوري العراقي التركي ما يعني الانسحاب الأميركي من سورية والعراق مقابل تغاضي الصين عن الممر الهنديّ التجاريّ ضمن ضوابط وحدود متفق عليها، ووضع ملف نهاية حرب أوكرانيا بما ينسجم مع التطلعات الروسية ويضمن حكماً محايداً فيها قبل انهيار الجيش الأوكراني وتفكك أوكرانيا بين بولندا وروسيا وبيلاروسيا.



خفايا

نقل عن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قوله تعليقاً على المزاحمة القطرية للدور الفرنسي في لبنان إن فرنسا لا يمكن لها أن تعرض أموالاً لقاء تعديل مواقف الأطراف السياسية من الملف الرئاسي، وفهمها للتسوية يقوم على صيغة رابح رابح للجميع في السياسة لا في المال، كما أنه يستغرب الكلام القطري عن التعهد برفع عقوبات أميركية عن شخصيات لبنانية وما إذا كان منسقاً مع واشنطن بما يعني أن المضاربة على الدور الفرنسي ليست قطرية فقط.



اللواء: أسرار

لغز

نقل عن موظف نقدي رفيع خشيته من أن يؤدي مرور الوقت، مع تفاقم الفراغ، من تدهور غير مسبوق في الوضع المالي والاقتصادي..



همس

لا يخفي «الثنائي» حسب مطّلعين على أجوائه، ميله الى شخصية أمنية، كان لها دور رئيسي في مرحلة سبقت اتفاق الدوحة..



نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ زعيماً سياسياً يتابع أسبوعياً وعبر كاميرات فيديو، تفاصيل استقبالات نجله الشعبية لمعرفة من يقصده، وذلك بهدف إسداء النصح بمن يتقرّب وعمن يبتعد.

على الرغم من تسونامي النزوح السوري ومحاولة التصدّي له، رُصدت عودة عدد من المنظّمات غير الحكومية إلى التحرّك في الشمال والبقاع لتخويف النازحين من العودة وتحدّي قرارات الدولة اللبنانية.