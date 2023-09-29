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لا تزال التكهنات السياسية عنوان المرحلة...

29
SEPTEMBER
2023
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لا تزال التكهنات السياسية عنوان المرحلة بالنسبة الى مسار الملف الرئاسي، في وقت تبدو فيه الاطراف على تمسكها بمواقفها المعروفة لناحية دعم هذا او رفض ذاك من المرشحين. اما صيغة المرشح الثالث، فتعرضت في الساعات الاخيرة لإطلاق نار كثيف من عدد من الوجوه الإعلامية الدائرة في فلك الثنائي، التي عاد بعضُها الى نغمة التحدي والاستفزاز، في مقابل اصرار الفريق المقابل على رفع السقف ضد حزب الله وحركة أمل بلا أي أفق أو طرح عملي بديل. أما التيار الوطني الحر، الذي يستعد رئيسُه لجولتين بقاعيتين في زحلة وبعلبك-الهرمل في عطلة نهاية الاسبوع، بمشاركة الرئيس العماد ميشال عون، فترتقب مواقفه من التطورات الاخيرة، خصوصاً بعدما بات في موقع يكاد يكون الاكثر تأثيراً في التوازنات المحلية، باعتراف الجميع.
وفي اطار المعلومات المتداولة، لفتت اليوم تسريبات حول عروض واجوبة على علاقة بمصير ترشيح سليمان فرنجية، تحت عنوان البحث عن سلة.
وفي وقت وضعت اوساط الاخير ما يُتداول في اطار تعزيز ترشيحه، رأت جهات أخرى أنها تمهد للتفاهم على بديل، في وقت يبدو واضحاً لدى الجميع، ان رقم ال65 لا يزال بعيد المنال، تماماً كتأمين النصاب، ما يستوجب عاجلاً أم آجلاً التوصل الى توافق وطني عام حول الرئيس واولويات المرحلة المقبلة، مع الرعاية والمواكبة الخارجية المناسبة، بعيداً عن اي شعارات حول الحوار، وبلا مزايدات في شأن الدستور.

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