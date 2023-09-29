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سمير مسره

تذكرني مواقف وسلوك المسؤولين تجاه النزوح السوري بحكاية "الزيز والنملة" للكاتب الفرنسي الشهير "فيكتور هوغو" ولكن بنسخة خاصة لبنانية.

الحكاية الحقيقية تقول ان الزيز لم يأخذ احتياطاته لتخزين الطعام في الصيف كي لا يجوع في الشتاء كما فعلت النملة الذكية والمجتهدة، ففضل الزقزقة طوال الفصل وعندما أتى الشتاء وقع في ورطة.

هكذا فعلت زيزان لبنان اذ انهم لم يحركوا ساكنا" عندما بدأت أفواج النازحين السوريين تتدفق بكثافة عبر الحدود بسبب الكيدية والحقد وقصر النظر؛ بل اكثر من ذلك رحبوا بهم، واتهموا بالعنصرية من تنبه باكرا" إلى خطورة وجودهم على ارضنا. فجأة" يأتون اليوم بعد ١٢ سنة ويتبارون بالإعلام فقط للايحاء بانهم أبطال حملة الضغط لارجاعهم من حيث اتوا بعد ان شعروا ان "الموس وصل إلى ذقنهم".

رغم كل ذلك لا بد أن نرحب باستدارتهم المستجدة ولكن لا بد ايضا" ان نواجههم اذا أرادوا ازاحتنا على شاكلة "قوم تآخود محلك". الحق يقول ان التيار الوطني الحر هو وحده الذي نبه، وجاهر، وعمل، وناضل، وتحمل الهجمات المتعددة الاطراف، وهو اليوم يثبت للقاصي والداني صوابية رؤياه.

اهلا" وسهلا"بمن يريد الانضمام الينا لأننا "مكملين" شرط ان يتواضع ويلتزم ويثابر ويقلل الكلام الاستعراضي.