السيد: خليكم بالمحاصصة والفساد وأتركوا الامن يقوم بدوره

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غرد اللواء جميل السيد عبر صفحته:

"بالأمس أوقف فرع المعلومات في الامن الداخلي مُطلِق النار على السفارة في عوكر، وتبيّن أنه عامل توصيل (ديليفري) تعرض للإهانة سابقاً من أحد حراس السفارة فإنتقم بإطلاق النار!! أولاً، مشكور فرع المعلومات على سرعته ممّا وضع حداً لسوء الاستثمار السياسي للحادث… ثانياً، على بعض القوى السياسية الموتورة التي إستغلّت هذا الحادث وحوادث أخرى سابقة في الكحالة والجنوب، ان تستخلص بأنّ التسرّع بإطلاق الإتهامات العشوائية سيصيبها اكثر من غيرها خاصة وأن وضْع لبنان اليوم يُشبه الحطب اليابس الذي لا يحتمل أكثر من شرارة … خليكم بالمحاصصة والفساد والبحث عن رئيس، وأتركوا الامن يقوم بدوره…"