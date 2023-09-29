"مصادرة كمية كبيرة من الحيوانات"... دخلت الأراضي اللبنانية من سوريا عبر أحد المعابر غير شرعية!

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كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، على حسابه عبر منصة "إكس": "بالتعاون مع فصيلة البترون بتاريخ 29/9/2023 تم مصادرة كمية كبيرة من الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة (350 حسون واكثر من 1350 طير زينة من مختلف الاصناف) بالاضافة الى عقاب من النوع الامبراطوري وشبلين".



وأضاف، "كانت الكمية قد دخلت الأراضي اللبنانية من سوريا عبر أحد المعابر غير شرعية".



وأشار إلى أنه "قد تم معاينة الحيوانات من قبل دائرة الثروة الحيوانية في الشمال وتم اطلاق الطيور البرية وايداع الطيور الاخرى وشبلي اسد الى الجمعيات المختصة للاعتناء بها وتحديد مصيرها لاحقا تحت اشراف القضاء المختص".