بالصور- حملة إزالة التعدّيات على الأملاك العامّة في بيروت "تابع"...!

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أفادت دائرة العلاقات العامّة في بلدية بيروت، في بيان بأنّه "بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالاً لحملة إزالة كافّة التعدّيات على الأملاك العامّة على الطرقات وعن الأرصفة وغيرها ضمن نطاق محافظة بيروت".



وأضاف البيان، "تستمرّ دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة كافّة العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديديّة، براميل، أحواض الزهور وكل أشكال التعدّيات على الملك العام".



وأردف، "وذلك في أحياء دار المريسة، ميناء الحصن، فينيقيا، عبد الوهاب الرفاعي، ابن سينا، حسن إدريس، جادة باريس حيث ستستمرّ إزالة التعدّيات عن الأملاك العامّة تباعاً لتشمل شوارع اخرى في مدينة بيروت".