حجّار افتتح المقرّ الجديد لمركز الخدمات الإنمائية في غزير

A + A -

إفتتح وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار المقرّ الجديد لمركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة في منطقة غزير - كسروان، في مبنى البلديّة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، فريق عمل المركز وفعاليات المنطقة. خلال كلمته، شدّد حجّار على أهميّة العمل المشترك والتكاتف بين الوزارات والادارات المحليّة في ظلّ الظروف الصعبة التي نمرً بها، وشكر البلديّة على إحتضانها لهذا المركز منوّهاً بالعلاقة التاريخية التي تربط بين الوزارة وبلدية غزير.

بعدها، جال حجّار على أقسام المركز مستعلماً عن الخدمات التي يقدّمها واعداً بإطلاق رزمة خدمات جديدة قريباً.