بعد فاجعة العراق... تعميمٌ من نصّار

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أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار، تعميما يحمل الرقم 10، توجه فيه الى المؤسسات السياحية في لبنان، وجاء فيه: "حفاظاً على السلامة العامة، تُعمّم وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة وجوب الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المعنية قبل استعمال المفرقعات النارية على أنواعها في المناسبات الخاصة".



وتابع، "وتطلب الوزارة من المؤسسات السياحية الالتزام بجميع شروط الصحة والسلامة العامة داخل مؤسساتهم".



وختم التعميم، "كما تحذّر من استعمال الألعاب النارية في الصالات المقفلة تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الاجراءات اللّازمة بحق المؤسسات المخالفة".

ويُذكر أن العراق فُجع بحريق شبّ، ليل الثلاثاء الماضي، في قاعة أفراح وأدّى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.