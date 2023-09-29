انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار ورعد..!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا خلال النهار مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتحول الطقس مساء إلى غائم مع تشكل ضباب كثيف على التلال فتسوء معها الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق على المرتفعات خلال الليل، وتكون الرياح ناشطة في معظم الأوقات وتترواح سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد ، حيث تنشط الرياح ويتحول تدريجيا الى غائم وماطر تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان ويقترب نحو الشرق، ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة.

ملاحظة: الأمطار ستكون غزيرة أحيانا ولكنها ليست طوفانية كما يروج البعض على وسائل التواصل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف إجمالا خلال النهار مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح بدءا من الظهر ويتحول الطقس تدريجيا خلال المساء إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي المرتفعات ليلا، فتسوء معها الرؤية أحيانا.

السبت: غائم جزئيا خلال النهار مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتحول الطقس مساء إلى غائم مع تشكل ضباب كثيف على التلال فتسوء معها الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق على المرتفعات خلال الليل، وتكون الرياح ناشطة في معظم الأوقات وتترواح سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

الأحد: غائم بسحب مرتفعة خلال النهار مع رياح ناشطة إجمالا، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، يتحول الطقس تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة وتصبح اﻷجواء مهيأة لظهورخلايا رعدية منفردة وهطول أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تتراوح سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

الإثنين:غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وسوء في الرؤية أحيانا وانخفاض اضافي في درجات الحرارة فتكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل الأمطار بشكل متفرق وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تتراوح سرعتها بين 10 و 50 كم/س.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية، تنشط بدءا من الظهر تتراوح سرعتها بين 10 و 45 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء على المرتفعات ليلا بسبب تشكل الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى متوسط، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,31

-ساعة غروب الشمس: 18,25