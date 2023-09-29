اليكم تفاصيل جولة الوزير باسيل في محافظة البقاع يومي السبت والأحد

A+
A-
يقوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بجولة في محافظة البقاع وتحديدا قضائي زحلة وبعلبك وذلك يومي السبت والأحد ٣٠ أيلول و ١ تشرين الأول ٢٠٢٣. يبدأ النائب باسيل جولته على قضاء زحلة يوم السبت ٣٠ أيلول ٢٠٢٣. ابرز المحطات:
٩:.. زيارة للنائب سيزار معلوف في مكسة.
١٠:٣٠ لقاء مع الهيئات الاقتصادية في بارك أوتيل شتورا.
١٥:٠٠ لقاء مع مطارنة زحلة الكاثوليك في مطرانية الروم الكاثوليك في زحلة.
١٦:٣٠ زيارة لرئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في زحلة.
١٧:٤٥ زيارة الوزير السابق نقولا فتوش.
٢١:١٠ تختتم الجولة بكلمة يلقيها الوزير باسيل خلال مشاركته في عشاء هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بحضور الرئيس العماد ميشال عون.
ينتقل النائب باسيل الى بعلبك يوم الأحد ١ تشرين الأول. ابرز المحطات:
٩:٢٠ الوصول الى دير سيدة بعلبك حيث سيقام له استقبال شعبي.
١١:٣٠ يحضر قداس إلهي في مار الياس - القاع.
١:٠٠ وضع اكليل من الغار على نصب شهداء القاع.
..:٢ تختتم الجولة بكلمة يلقيها النائب باسيل خلال مشاركته هيئة قضاء بعلبك في الغداء الذي تقيمه في مطعم كاشادا في جديدة الفاكهة.