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عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 أيلول 2023

29
SEPTEMBER
2023
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 الأخبار: نجاح سلام... صوت «هدّد» إسرائيل

لودريان للسعودية: أعطوني فرصة ثانية!
المقاومة تفرض شروطها للتهدئة: تعليق فعاليات غزة مقابل عدم الاعتداء في «الأقصى»

 

 


الديار: التسوية اللبنانيّة رهينة صفقة التطبيع السعودي ــ «الاسرائيلي»... والإنتظار محفوف بالمخاطرالأمنيّة
واشنطن تصعّد وتوقف المساعدة الماليّة للعسكريين... قطر تسوّق دون جدوى لـ«الخيار الثالث»!
تخبّط رسمي في مُقاربة ملف النزوح السوري... «مُنظمات فلتانة»... والجيش وحيداً في الميدان

 

 

 


نداء الوطن: العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
"تسونامي" سوري يُغرق لبنان: 2,113,761 مليون نازح

 

 



البناء: شعبة المعلومات تقدم رواية متكاملة عن علاقة الدليفري بإطلاق النار على السفارة الأميركية الأمن العام يحذر الجمعيات التي تعمل في ملف النزوح من تجاوز حدود الترخيص أو العمل دونه الجيش يسجل وقفة جديدة قرب مزرعة بسطرة في مزارع شبعا وينجح بفرض التراجع على الإحتلال

 

 

 

اللواء: عجز الكتل في مختبر «المجموعة الخماسية».. والمدراء يديرون الدولة
اللقاء الفرنسي - السعودي يتنقل إلى الأسماء.. منصوري على ثوابته والتصدي بالقوة لوقف النزوح

 

 



النهار: تأزّم داخلي تصاعدي وسط تزاحم الوساطات!

 

 

 

 

الجمهورية: بري لن يدعو لجلسة قبل وضوح الصورة

 

 

 

 

l'orient le jour: Amin Maalouf : sous le signe de Marianne et du Cèdre du Liban

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