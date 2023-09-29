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أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 أيلول 2023

29
SEPTEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء في صندوق النقد الدولي أنهم قد لا يتفقون مع كل ما يقوم به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لكنهم يحترمون كونه نموذج مختلف كليا في فهمه العلمي والقانوني ونظافة كفه عن الحاكم السابق وأن اجراءاته الحالية بالامتناع عن طباعة الأوراق النقدية ورفض استخدام ما لدى مصرف لبنان من العملات الأجنبية لتمويل إنفاق الدولة تستحق التقدير.


خفايا

توقع مصدر دبلوماسي تصاعد الوضع على الحدود الجنوبية بما يبرر عودة المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين لإدارة مفاوضات يقدم فيها كيان الإحتلال على تلبية عدد من المطالب اللبنانية الحدودية ومنها الإنسحاب من شمال بلدة الغجر المتمدد في خراج بلدة الماري ومقابل ضمان الهدوء على جبهة الحدود ضمن عرض أميركي بتسهيل وصول رئيس للجمهورية تثق به المقاومة.

 

 



اللواء: اسرار

لغز

التزم حزب بارز الصمت تجاه ما نشر عن محاولة لاغتيال زعيمه، وأوعز لتاريخه بتجاهل الأمر..


غمز

نواب في كتل وازنة لا يطّلعون من مرجعياتهم على أية معلومات تتعلق بالاستحقاقات، إلَّا من مواقع التواصل، أو بعض الأصدقاء والمقرّبين.


همس
حسب ما توافر لدى جهات دبلوماسية فإن الوسيط لودريان لم يجرِ اتصالات مع جهات لبنانية منذ مغادرته بيروت قبل أكثر من أسبوعين.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عاد تكتل وسطي إلى نغمة أنّ «المرشح السابق هو أفضل من الحالي» في معرض تقييم الأسماء الرئاسية علماً انّ أعضاء التكتل لم يصوتوا في الدورات السابقة لأي اسم.

 

يقول سياسي مخضرم إنّ المواقف الممانعة التي تصدر عن زعيم وسطي تتزامن مع تعقيدات أحداث السويداء، ما يدلّ على استخدامه أسلوب الموازنة في مواقفه بين التناقضات.

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