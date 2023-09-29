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تخبّط رسمي في مُقاربة ملف النزوح السوري... «مُنظمات فلتانة»

29
SEPTEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لبنان مفتوح على كل المخاطر الامنية، في ظل تورط غربي «فج» في ازمة النزوح السوري، الذي يتحول الى ازمة وجودية كيانية بالنسبة للبنان، وجديده اعلان الامن العام تكاثر الجمعيات المشبوهة غير المرخصة للعمل في ملف النازحين، حيث يقومون بدور لتشجيعهم على البقاء حيث هم، ويشجعون مَن هم في سوريا على النزوح.

 

تعبث منظمات غير حكومية بالامن اللبناني دون حسيب او رقيب، وقد اعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تزايد أعداد المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين السوريين، لا سيّما أنّ عدداً منها لم يستحصل على إجازة، ترخيص أو علم وخبر تخوّلها ممارسة أي نشاط.

 

كما لفتت في بيان، إلى أنّ بعض هذه الجمعيات يقوم بممارسة نشاطات مخالفة لطبيعة عملها ونظامها التأسيسي الذي صدر بموجبه الترخيص أو الإذن. لذلك، طلبت المديرية إلى «الجمعيات والمنظمات غير الحكوميّة، الامتناع من ممارسة أي نشاط مخالف لمضمون التراخيص والأذونات الممنوحة لها، والتقدم من المركز الإقليمي التابع لمكان مزاولة نشاطها مع نسخة عن الترخيص، الإذن أو العلم والخبر الذي استحصلت عليه».

 

وحذّرت من أنّ قطعاتها العملانية «ستكثّف عمليّة مسح نشاطات كافة الجمعيّات والمنظمات غير الحكوميّة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء».

الديار
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