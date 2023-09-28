A + A -

جعجعة رئاسية من دون طحين، اقله حتى الآن.

هكذا يمكن اختصار الحراك الاقليمي والدولي حول لبنان في الايام الاخيرة على خطين:

الاول، قطري-لبناني، من خلال جولة اللقاءات القطرية مع المسؤولين اللبنانيين، والتي يقال ان التداول فيها يتطرق الى الاسماء.

والثاني، سعودي-فرنسي، عبّر عنه بوضوح امس اللقاء بين وزير الخارجية السعودية والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بحضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري، والذي اتى في اليوم التالي لدعوة لودريان اللبنانيين الى البحث عن مرشح ثالث.

وفي غضون ذلك، تواصل الطبقة السياسية اللبنانية حياتها كأن شيئا لم يكن، فتؤجل الاصلاح وتغرق في السجالات… والانكى ان بعض اركانها يهاجم هذا الخارج او ذاك، محملا اياه مسؤولية اطالة امد الازمة.