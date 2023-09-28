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فرونتسكا زارت البقاع وبعلبك وجالت في مشاريع الدعم المجتمعي: ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة وعدم إهمال أحد

28
SEPTEMBER
2023
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زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا اليوم البقاع وبعلبك، والتقت السلطات اللبنانية المحلية وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. كما زارت أحد مشاريع الدعم المجتمعي التابعة للمفوضية.

وأشار بيان لمركز الامم المتحدة للاعلام، الى أن "فرونتسكا التقت في بعلبك، المحافظ بشير خضر ورئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل ورئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة. وتركزت المناقشات على الاوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة التي تأثرت بأزمة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما تطرقت المناقشات إلى الانتخابات البلدية العام المقبل".

وسلطت المنسقة الخاصة الضوء على "أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، لا سيما في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان"، مشددة على أن "بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس."

ولفت البيان الى أن فرونتسكا "جالت في حوش تل صفية حيث زارت محطة معالجة المياه ونظام الطاقة الشمسية الممول من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد أوضح محافظ حوش تل صفية عباس معاوية أن المحطة تقدم الماء النظيف والقابل للشرب لأكثر من 4,000 لبناني ولاجئ يعيشون في القرى المجاورة".

وأشار الى أنه "خلال زيارة إلى مركز للمفوضية في زحلة، أطلع ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن وموظفو المفوضية الميدانيون المنسقة الخاصة على أهمية استمرارية الدعم الدولي للبنان، وذلك لتأمين المساعدة الضرورية لكل من اللبنانيين واللاجئين السوريين، بالإضافة إلى تقديم الدعم المجتمعي والمؤسسي للمساعدة في تحسين توفير الخدمات البلدية وسواها".

وشددت المنسقة الخاصة على "أهمية تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم إهمال أحد"، مؤكدة على "التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان وشعبه".

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