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رئيس مصلحة الابحاث الزراعية يطمئن ويؤكد: التهويل جريمة في حق المجتمع

28
SEPTEMBER
2023
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اشار رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام في بيان الى انه "من المؤسف والمعيب أن بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عادت الى نشر أقوال من أشخاص ليست الا تهويلا وكذبا ولعبا بأعصاب الناس".

وقال "تحدث أحدهم أن العاصفة "الياس" ضربت ليبيا والآن هي تضرب اليونان وستضرب لبنان الاحد المقبل وبداية الاسبوع المقبل.

الحقيقة أن المنخفض "الياس" لم يضرب ليبيا كما أن التوقعات هي تماما كالتي أصدرتها مصلحة الابحاث العلمية الزراعية منذ أكثر من 8 أيام عن أمطار رعدية اعتيادية الاحد 1/10 والاثنين 2/10 وطلبت من المزارعين تغطية الكروم. وككل عام يتم الحديث عن شتاء قاس جدا.

أصبح الكثيرون خبراء طقس وخبراء زلازل وخبراء في كل شيء ولم يعودوا مجرد ناس عاديين.

إن التهويل جريمة في حق المجتمع ولذا على الدولة التي لم تحرك ساكنا أبدا، لجم هذا التهويل المناخي اضافة الى التهويل بالزلازل.

ما أكثر العلماء في الارصاد وعلم المناخ وعلم الزلازل.لذا أيها اللبنانيون ، لن يحدث أي شيء غير اعتيادي".

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