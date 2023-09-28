اعتصام طالبي في "ميدل إيست" للمطالبة بمستحقات الجامعة اللبنانية

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دخلت مجموعة طلابيّة من الاتحاد الطلابي العام الفرع الرئيسي لشركة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" في مبنى جيفينور في الحمرا (بيروت) احتجاجًا على "احتجاز الشركة لمستحقات الجامعة اللبنانية البالغة 52 مليون دولار"، وذلك في إطار سلسلة تحرّكات دفاعًا عن الجامعة اللبنانية والحق في التعليم.

وقامت عناصر من قوى الأمن الداخلي بمحاصرة المجموعة، واستخدمت القوّة لإخلائهم من المبنى.

وقالت جنى عز الدين من الاتحاد الطلابي: "نقول للدولة إنّ العجز في ميزانية الجامعة لا يتمّ تسديدها من جيوب الطلاب عبر رفع رسوم التسجيل". وذكّرت أنّ الاتحاد تقدّم بالتعاون مع "المفكرة القانونية" بطعن في قرار رفع رسوم التسجيل في الجامعة، مطالبة مجلس شورى الدولة أن يبت سريعًا بهذا الطعن ويوقف تنفيذ القرار، لأنّ التسجيل بدأ في جميع كليات الجامعة وفروعها.