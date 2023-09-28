بيان لجمعية المصارف حول تحويلات المصارف إلى الخارج!

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استنكرت جمعية مصارف لبنان الاتهامات التي وجهتها محطة الـ MTV وتناولت تحويلات قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرنسبنك بعد اندلاع الأزمة المالية، كما واستعمالها لتعابير مرفوضة تخرج عن أصول التخاطب الإعلامي.

وذكّرت الجمعية في هذا الإطار أن لائحة بتحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمَت إلى الهيئات القضائية الرسمية كما وإلى هيئة التحقيق الخاصة، وهي لديها الكلمة الفصل في هذا الموضوع بعيداً عن التحليلات الإعلامية.

كما أكدت المصارف والقيمين عليها أنها وأنهم جميعاً تحت القانون وبتصرّف القضاء إجلاءً للحقيقة. فاقتضى التوضيح.