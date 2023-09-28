عناصر حاجز ضهر البيدر تُلقي القبض على شخصين بجرائم متنوّعة

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة

البلاغ التالي:

الساعة 20،00 من تاريخ 11/09/2023 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي جيب نوع شيروكي لون اسود متّجهًا من البقاع باتجاه بيروت بداخله المدعو:

ح. ظ. (مواليد عام 1998، لبناني)

بتفتيشه، عُثر بحوزته على:

/52/ غ. من مادة الكوكايين

/15/ غ. من مادة حشيشة الكيف

/0،5/ كغ. من مادة الماريجوانا

/6/ حبات ترامادول

بندقية نوع كلاشنكوف، وجعبة عسكرية بداخلها /8/ مماشط.

الساعة 23،00 من التاريخ عينه، اوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:

ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)

على متن دراجة آليّة لون اسود واحمر، تبيّن أنّها مسروقة من بيروت.

تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع "الجيب" والمضبوطات الى مخفر ضهر