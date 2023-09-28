عناصر حاجز ضهر البيدر تُلقي القبض على شخصين بجرائم متنوّعة

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة
البلاغ التالي:
- الساعة 20،00 من تاريخ 11/09/2023 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي جيب نوع شيروكي لون اسود متّجهًا من البقاع باتجاه بيروت بداخله المدعو:
- ح. ظ. (مواليد عام 1998، لبناني)
بتفتيشه، عُثر بحوزته على:
- /52/ غ. من مادة الكوكايين
- /15/ غ. من مادة حشيشة الكيف
- /0،5/ كغ. من مادة الماريجوانا
- /6/ حبات ترامادول
- بندقية نوع كلاشنكوف، وجعبة عسكرية بداخلها /8/ مماشط.
- الساعة 23،00 من التاريخ عينه، اوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:
- ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)
على متن دراجة آليّة لون اسود واحمر، تبيّن أنّها مسروقة من بيروت.
تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع "الجيب" والمضبوطات الى مخفر ضهر