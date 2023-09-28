"هذا التوقف عطل مصالح اهل الشوف"...فريد البستاني: ساتقدم بمساءلة لوزارة المال والحكومة!

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كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "أكس:

كيف للدولة التي تعاني من ازمة مالية حادة ان تجبي الاموال لتدفع مستحقاتها في ظل توقف إداراتها العامة عن العمل وآخر مثال هو توقف امانة السجل العقاري في الشوف. بالإضافة إلى خسائر الدولة يتسبب هذا التوقف بتعطيل مصالح اهل الشوف منها : - توقف تسجيل معاملات عقود البيع و استيفاء الرسوم المتوجبة. - توقف معاملات حصر الإرث و الانتقال و استيفاء رسومها. - توقف معاملات اظهار الحدود و الافراز و الانشاءات و غيرها ، - توقف معاملات فك الرهن و سواها. - توقف نظام الحصول على افادات عقارية مما ادى الى وقف معاملات رخص البناء و بالتالي وقف النشاط العمراني في القضاء . و غيرها من المعاملات الملحة و الأساسية و الضرورية للمواطنين في لبنان و المهجر و مرور الزمن و دفع الغرامات… بصفتي النيابية الرقابية، سوف اتقدم بمساءلة لوزارة المال والحكومة حول هذا الموضوع وعن الإجراءات الواجب اتخاذها لعودة عمل هذه الادارات الهامة الى العمل .