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حرفوش رئيساً لمنظمة الحوار بين الشعوب: تعرضت للظلم من المنظومة اللبنانية

28
SEPTEMBER
2023
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بعد مشاركته في جلسة لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف، لبى صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش دعوة الاتحاد الاوروبي الذي منحه تكريماً على جهوده ونشاطاته، كما عيّنه رئيساً فخرياً للمنظمة غير الحكومية التي تعنى بالحوار والتنوع بين الشعوب والأديان لعامي 2023 - 2024.

وخلال تكريم حرفوش في البرلمان الاوروبي، روى حادثة حصلت معه في صالة الجمعية العمومية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، وذلك حين تقدم لبناني يدعى عمر خالد وراح يناقش حرفوش في خطابه الذي طالب به تغيير القانون اللبناني في ما يخص التواصل مع الناس بصرف النظر عن دياناتهم وانتماءاتهم.

عمر خالد، عرف عن نفسه أنه أسير سابق في معتقل الخيام، وتبادل مع حرفوش وجهات النظر، وروى كل منهما وجهة نظره وقضيته وتجربته.

ويعتبر حرفوش أنه تعرض للظلم والافتراء وكاد ينتهي مشواره السياسي والانساني في سجن القبة ظلماً وعلى أساس تهم غير صحيحة، وخالد تعرض للتعذيب في معتقل الخيام على يد المحتلين الاسرائيليين.
هذه الحادثة رواها حرفوش أمام جميع الحاضرين في البرلمان الأوروبي، وكما ندد باضطهاد
المنظومة اللبنانية له، دان أيضاً ما تعرض له عمر خالد من تنكيل وتعذيب.

وأكد حرفوش أن عمر خالد له كل الحق في الدفاع عن قضيته، مشيراً الى انه أوصل صرخته إلى البرلمان الاوروبي الذي منحه شعلة من التسامح والسلام ومنح حرفوش في المقابل تفهماً للمظلومية التي لا يمكن تجاهلها او انكارها.

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