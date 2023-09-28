ترزيان عن مطالعة حاكم المركزي: غفل عنه!

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كتب النائب هاكوب ترزيان على حسابه عبر منصة "أكس": "يطالعنا حاكم البنك المركزي بالانابة اليوم بتصريح ان الدولة لن تستطيع اعادة اموال الموديعين قبل اعادة هيكلة المصارف بعد ان كان ادلى بتصريح مفاجئ من فترة ثلاثة اسابيع ضمن مقابلة على العربية، ان اعادة اموال الموديعين ليست مستحيلة وانه سيعمل على وضع الاطار القانوني لها في اسرع وقت؟ ولا يمكن اعادة الثقة بالقطاع المصرفي اذا لم تتم اعادة اموال الموديعين".

وتابع، "يغفل على الحاكم هنا ان المصارف اودعت معظم اموال الموديعين لدى مصرف لبنان الذي موّل فيها عجز موازنات الحكومات المتعاقبة وانه من المستحيل اعادة هيكلة المصارف واعادة الودائع قبل اعادة هيكلة دين الدولة العام ووضع خطة من الحكومة لسداده وخصوصًا اليوروبوندز".