"الإرهابيون يختبئون بين اللاجئين"... عقل: الوضع في لبنان مأساة تمولها المنظمات غير الحكومية!

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

الإرهابيون يختبئون بين اللاجئين

هذا هو الواقع القاسي الذي يتكشف في لبنان.

منذ عام 2011، نستضيف ملايين اللاجئين، حتى مع انهيار اقتصادنا بالكامل.

ماذا حصلنا في المقابل؟

اللاجئون المسلحون والمتفجرات والأسلحة النارية وتجارة المخدرات وغسل الأموال والجرائم والاتجار بالأعضاء...

الوضع في لبنان مأساة تمولها المنظمات غير الحكومية باستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين لدعم هؤلاء اللاجئين. إنها جريمة ضد الإنسانية وظلم للأطفال الذين تستغلهم الشبكات الإجرامية.

الحل الوحيد القابل للتطبيق هو إعادة اللاجئين إلى ديارهم في سوريا وتقديم المساعدة لهم في قراهم وعلى أراضيهم، بدلاً من إثقال كاهل وطننا لبنان.

الجيش اللبناني يضبط أسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان.