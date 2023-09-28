بالصور - "تابع"...فاجعة حادث السير الذي أودى بحياة الطبيب اللبناني في الاردن!

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متابعةً لحادث السير المروع الذي توفي اثره أربعة أشخاص تدهورت مركبة بهم في منطقة البيضا في لواء البتراء في الأردن.

تم إخلاء الوفيات إلى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البتراء، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.

ويذكر أنّ الدكتور اللبناني علي سعد من مدينة بنت جبيل وهو من سكان الأردن وهو مدير قسم علم الامراض في مستشفى العبدلي.

وسيتم دفنه يوم غد الجمعة في الرمثا في الاردن.

وقد وصفه رفاقه بأنّه "الطبيب الراقي، طيب المعشر، حسن الخلق والإنساني إلى أبعد الحدود".

الجدير بالذكر أن الحادث أدى إلى وفاة الطبيب علي سعد وزوجته الدكتورة بتول لطيف وهي من مدينة بعلبك وطفلتهما زينب (3 سنوات)، كما توفي شخص آخر وهو جعفر شمص وأصيب آخرون بجروح.