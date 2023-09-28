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‏وزير العدل من إيطاليا: أوروبا هي هدف النازحين أما لبنان فهو "محطة"!

28
SEPTEMBER
2023
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‏يواصل وزير العدل هنري الخوري جولته في ايطاليا ولقاء كبار المسؤولين في المجال القضائي والمنظمات الحقوقية وكان وزير العدل قد التقى في روما أمس نظيره الإيطالي "كارلو نورديو "
في مبنى وزارة العدل وتم التباحث في كيفية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على كافة الأصعدة ومن أبرز ملفات التي بحثها الطرفان ، ملف النزوح السوري ووضع القضاء في لبنان حيث أبلغ خوري نظيره موقف الحكومة اللبنانية من ملف النازحين كاشفاً انهم يزحفون الى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين محذراً بأن الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لانها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين اما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم .
كما كشف الخوري لنظيره عن حدة وخطورة الإكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببه زحف النازحين وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين ، لافتاً أن البنية التحتية للسجون في لبنان لا تتحمل الاكتظاظ الناتج عن ارتفاع عدد المساجين
اما على الصعيد القضائي فقد وصّف الخوري دقة المرحلة التي يمر بها المرفق القضائي لاسيما من الناحية الاقتصادية وبعد شرح مفصل للأزمات التي يمر بها القضاة في لبنان وعد وزير العدل الإيطالي بايجاد طريقة لمساعدة المرفق الاهم لعودة انتظام عمله، وذلك عن طريق وزارة الخارجية والبرامج الموجودة المحددة.
كما تم التباحث في مواضيع ادارية عدة تهم البلدين .

ومع رئيس نقابة المحامين الايطالية

وكان وزير العدل قد التقى خلال جولته التي انطلقت بداية الأسبوع المدير العام للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) "جان بيغيل"
و لاحقاً مع رئيسة منظمة Unidroit البروفيسور ماريا شيارا مالاغيتي وبحثا ملفات حقوقية تهم البلدين واتفقا على تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات ...
كما التقى الخوري خلال جولته رئيس نقابة المحامين في روما "باولو نيستا " وكان لقاء مثمرا تمنى خلاله النقيب "نيستا " المساعدة على استمرار التواصل والتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وتبادل الخبرات بين النقابتين اللبنانية والايطالية .

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