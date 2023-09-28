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تحضّروا للأمطار والرياح.. هل تكون طوفانية؟!

28
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،  صافيا اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من المساء (65 كلم/س) .

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى  يوم lلأحد حيث تنشط الرياح و يتحول تدريجيا الى غائم و ماطر ، تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق  اليونان و يقترب نحو الشرق،  ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة، ومن المبكر الحديث عن كمية الأمطار و لكنها لن تكون طوفانية كما يروج على وسائل التواصل.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف صباحا يتحول مساء الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، مع رياح ناشطة على الجبال بدءا من بعد الظهر  وضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.
الجمعة: صاف اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من المساء (65 كلم/س) .
السبت:  قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية (65 كلم/س)، و يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.
الأحد: غائم بسحب مرتفعة يتحول الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، ونشاط في سرعة الرياح، حيث من المتوقع ان تصبح الاجواء مهيأة لظهور خلايا رعدية منفردة ولهطول امطار متفرقة خفيفة الى متوسطة شمال البلاد.

-الحرارة على  الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 22 درجة، في الداخل من 13 الى 33 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
-الانقشاع:  جيد إجمالا على الساحل، ومتوسط على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,31
-ساعة غروب الشمس:  18,25

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