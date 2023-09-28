فاجعة لبنانية في الأردن.. . مقتل طبيب وعائلته بحادث مروع!

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افادت وسائل اعلام أردنية عن وفاة الدكتور اللبناني علي محمود السعد استشاري علم الأمراض، وزوجته وإبنته، إثر حادث سير وقع في منطقة البيضا بلواء البترا-الأردن أمس، ونجم عنه 4 وفيات و3 إصابات.



وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي قال أمس الاربعاء، إن "بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة البتراء اليوم حول وقوع حادث تدهور مركبة في منطقة البيضا في لواء البترا نتج عنه 4 وفيات".



وتحدث السرطاوي في بيان، عن "إخلاء الوفيات إلى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث".