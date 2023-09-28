"القوات": الخارج لا بد أن ينتقل إلى تحميل الممانعة مسؤولية استمرار الشغور

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بعض ما جاء في مقال كارولين العاكوم في الشرق الأوسط السعودية:

ترى مصادر «القوات اللبنانية» أن أهمية موقف الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عن طرح (الخيار الثالث رئاسيًا) تكمن في أنه يؤكد ما كانت تقوله المعارضة التي واجهت بحسم وصبر وإصرار.

وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الممانعة كانت تستخدم وتعول على مبادرة خارجية (الفرنسية) التي تدعم مرشحها، لكن اليوم هذا الخارج انتقل ليؤيد موقف المعارضة الداعم لخيار ثالث، وهو ما تتبناه اللجنة الخماسية، وبالتالي يمكن وصف ما حصل بـ(الانتصار)، وهو رسالة بأن المعارضة نجحت في أن تتغلب على مشروع السلاح».

وتضيف: «إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فهذا الخارج لا بد أن ينتقل إلى تحميل الممانعة مسؤولية استمرار الشغور وتداعياته».