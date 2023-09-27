وفد من "حزب الله" زار فاعليات في صيدا مهنئا بذكرى المولد النبوي

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جال وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، على الفاعليات العلمائية في مدينة صيدا، مقدما التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية.

ضم الوفد المسؤول الثقافي في قطاع صيدا السيد حسن جمول ومسؤول فرع العلاقات في القطاع يوسف سلمان. وشملت الجولة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، الشيخ صادق عفيف النابلسي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، قيادة الجنوب في "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية"، عضو "الهيئة الإسلامية الفلسطينية للرعاية والإرشاد" الشيخ جمال محمد.

وأشار بيان للحزب إلى أن "الجولة شكلت مناسبة للتباحث في التطورات والمستجدات على الساحة الاقليمية خصوصا ما يجري في فلسطين، وتم البحث في مختلف القضايا اللبنانية والتي تهم منطقة صيدا وخاصة ملف مخيم عين الحلوة".

وهنأ سوسان الوفد بالمولد النبوي، وشدد على "حشد الطاقات لمواجهة العدو الاسرائيلي ومخططاته"، متوجها إلى كل القوى والمسؤولين بالدعوة إلى "العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وانهاء حالة الإنقسام السياسي لمواجهة التحديات التي تحدق بالوطن".