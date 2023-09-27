‏مصادر مقـربة مـن السفارة الفرنسية: اللجنة الخماسية تتجه إلى إيجاد تقاطع دولي-محلي على اسم للرئاسة

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افادت مصادر مقـربة من السفارة الفـرنسية للجـديد‬⁩ ان النقاش حول إمكانية فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية أدى إلى عدم صدور بيان عن اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك ولا يعني ذلك إشكالاً بين أعضاء اللجنة كما اضافت ان أحد أفكار لودريان لدى عودته أن يتحول الحوار إلى تشاور يتخلل الجلسة والدورات المتتالية المفتوحة لمجلس النواب حرصاً على الدستور وعلى مادته الـ49.

و حول جولة الموفد القطري اشارت المعلومات الى ان المبادرات حول الملف الرئاسي اللبناني تتكامل ولا تتعارض وهي مُنسّقة من قبل أميركا والسعودية ومصر ولا تعارُض بين المبادرتين الفرنسية والقطرية.

كما اضافت المعلومات ان اللجنة الخماسية تتجه إلى إيجاد تقاطع دولي - محلي على اسم للرئاسة وطرحه وانتخابه وسط عقم اللبنانيين وعجزِهم عن الاتفاقِ على اي اسم.