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بعد حادثة التحرّش.. ما هي مطالب أهالي برجا؟

27
SEPTEMBER
2023
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أصدر أهالي بلدة برجا - إقليم الخروب بيانًا، اليوم الأربعاء، طالبوا فيه البلدية ومخاتيرها بالعمل سريعًا على تنظيم وجود الغرباء عن البلدة خصوصًا النازحين السوريين، مؤكدين على وجوب التشدّد في الإجراءات التي تحفظ أبناء البلدة ومصلحتهم وتحمي أبناءهم.
البيان الصادر عن أهالي برجا جاء إثر توتر شهدته البلدة عقب تعرّض أحد أطفالها لتحرُّش من قبل شخصٍ من التابعية السورية، يوم أمس وأودعته لدى فصيلة برجا للتحقيق معه، وقد جرى نقله اليوم إلى فصيلة دير القمر للتوسُّع بالتحقيق معه بإشراف القضاء المُختص.

ودعا البيان البلدية والقوى الأمنية إلى منع تجول النازحين السوريين بعد الساعة السادسة مساءً إلا بتصريح من البلدية، وأضاف: "نطالب أهالي البلدة جميعاً التعاون لناحية عدم تأجير المنازل عشوائياً مع التأكيد على ضرورة إيداع البلدية معلومات عن أي شخصٍ يستأجرُ منزلاً في البلدة".

وتابع: "كذلك، يُرجى من البلدية ملاحقة كل شخص سوري يفتحُ متجرًا في البلدية باعتبار أنّ النازحين باتوا يؤثرون سلبًا على مصالح أبناء البلدة في قطاعات كثيرة".

 

وشدّد بيان أهالي برجا أيضًا على ضرورة قمع القيادة العشوائية للدراجات النارية والتي أصبحت تُشكل خطراً على أبناء البلدة وسائقي السيارات، وختم: "كذلك، نطلب من أهالي البلدة والمخاتير التشدد وتنفيذ مراقبة شاملة على جميع النازحين في البلدة لأن الأمور لم تعد محمولة".

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