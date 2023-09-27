الوزير فياض يشارك في القمة العالمية للطاقة في لندن

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يشارك اليوم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في القمة العالمية للطاقة المنعقدة في لندن يرافقه عضو هيئة ادارة قطاع البترول المهندس وسام شباط وسيلقي الوزير فياض كلمة رئيسية ويعرض فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في لبنان، ولا سيما استكشاف الغاز البحري وإنتاجه مما يمهد الطريق لجولات تراخيص جديدة.

ويشمل الحضور كبار المسؤولين التنفيذيين ومعظم اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة الأوسع.

ثم ينتقل الوزير فياض الى القاهرة للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمحلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد في جامعة الدول العربية بين ا و٣ تشرين الاول المقيل من اجل اقرار البنود المتعلقة بالسوق المشتركة للكهرباء وكفاءة الطاقة وغيرها .

بعدها ينتقل الوزير فياض الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر أديبك بدعوة من وزير الطاقة الإماراتي السيد سهيل المزروعي.

ويعد "أديبك من أكبر المؤتمرات الإقليمية في مجال النفط والغاز والطاقة ويحضره حوالي 40 وزيرا، بالاضافة الى كبار الاختصاصيين في مجال الطاقة من كافة انحاء العالم.