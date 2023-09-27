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بعد المبادرة الفرنسية بدأت الشكوك والضبابية تلفّان المسعى القطري، الذي انطلق بزخم تعززه المبادرات الناجحة السابقة لقطر حين كانت تتوفر لها ظروف النجاح الدولية والإقليمية والمحلية، من تسوية الدوحة 2008 إلى مبادرات إعادة الإعمار في ال2010. ذلك أن تشدد الأفرقاء على مواقفهم من الترشيحات الرئاسية ولا سيما حزب الله بتمسكه بسليمان فرنجية، في مقابل إصرار القوى المعارضة على رفضه، يدفع في اتجاه تعميق المأزق الذي بات يتطلب تدخلاً دولياً أكبر، أو تفاهماً داخلياً لا يزال مفقوداً بسبب الأجندات غير اللبنانية والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، التي تحكم سلوك غالبية القوى السياسية. هذا في وقت يستمر التيار الوطني الحر بحمل أجندته اللبنانية الذاتية حصراً، عبر التشديد على البرنامج الإصلاحي والخطوات الأساسي في اللامركزية والصندوق الإئتماني، كعنوان لإدارة الرئيس المقبل المرحلة الجديدة.

في هذا الوقت تحوّل الموت السريري لحوار بري إلى تراشقٍ حول المسؤوليات السياسية، فقد اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنَّ كلاً من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هما من أجهضا الحوار. وهذا الإتهام استدعى رداً مطولاً من "القوات" التي قالت إنه "لا يخفى على وليد بيك من عطَّل جلسات الانتخاب بخروجه كل مرة منها، ومن لا يدعو إلى جلسة بدورات متتالية، ومن عطَّل مبادرة البيك والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والآن القطريين باتجاه خيار ثالث".

وذكّرت "القوات" جنبلاط ب"أن الانتخابات الرئاسية تحصل عن طريق جلسة بدورات متتالية بعد حوار وتواصل ثنائي أو أكثر على غرار التقاطع الذي تبنى ترشيح جهاد أزعور، ولا يوجد أي مسار رئاسي آخر"، ومضيفةً: "لن نقبل بتكريس عرفٍ جديد لا دستوري يلغي دور مجلس النواب والإنتخابات النيابية".

وفي أخبار العالم العربي تستمر المآسي التي تلاحق دوله، فبعد الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا فاجعة من صنع بشريّ، إذ تحول حفل زفاف في بغديدا في سهل نينوى إلى كارثة بعد احتراق المطعم الذي كان يحتضن فرحة عروسين، فإذا به يصبح ركاماً يطمر عشرات الضحايا والجرحى بسبب الألعاب النارية.