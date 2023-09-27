living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ ضبابية تلف المسعى القطري و"وفاة حوار بري يؤدي إلى تراشق اشتراكي – "قواتي".. المآسي تلاحق العالم العربي!

27
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد المبادرة الفرنسية بدأت الشكوك والضبابية تلفّان المسعى القطري، الذي انطلق بزخم تعززه المبادرات الناجحة السابقة لقطر حين كانت تتوفر لها ظروف النجاح الدولية والإقليمية والمحلية، من تسوية الدوحة 2008 إلى مبادرات إعادة الإعمار في ال2010. ذلك أن تشدد الأفرقاء على مواقفهم من الترشيحات الرئاسية ولا سيما حزب الله بتمسكه بسليمان فرنجية، في مقابل إصرار القوى المعارضة على رفضه، يدفع في اتجاه تعميق المأزق الذي بات يتطلب تدخلاً دولياً أكبر، أو تفاهماً داخلياً لا يزال مفقوداً بسبب الأجندات غير اللبنانية والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، التي تحكم سلوك غالبية القوى السياسية. هذا في وقت يستمر التيار الوطني الحر بحمل أجندته اللبنانية الذاتية حصراً، عبر التشديد على البرنامج الإصلاحي والخطوات الأساسي في اللامركزية والصندوق الإئتماني، كعنوان لإدارة الرئيس المقبل المرحلة الجديدة.

في هذا الوقت تحوّل الموت السريري لحوار بري إلى تراشقٍ حول المسؤوليات السياسية، فقد اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنَّ كلاً من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هما من أجهضا الحوار. وهذا الإتهام استدعى رداً مطولاً من "القوات" التي قالت إنه "لا يخفى على وليد بيك من عطَّل جلسات الانتخاب بخروجه كل مرة منها، ومن لا يدعو إلى جلسة بدورات متتالية، ومن عطَّل مبادرة البيك والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والآن القطريين باتجاه خيار ثالث".
وذكّرت "القوات" جنبلاط ب"أن الانتخابات الرئاسية تحصل عن طريق جلسة بدورات متتالية بعد حوار وتواصل ثنائي أو أكثر على غرار التقاطع الذي تبنى ترشيح جهاد أزعور، ولا يوجد أي مسار رئاسي آخر"، ومضيفةً: "لن نقبل بتكريس عرفٍ جديد لا دستوري يلغي دور مجلس النواب والإنتخابات النيابية".

وفي أخبار العالم العربي تستمر المآسي التي تلاحق دوله، فبعد الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا فاجعة من صنع بشريّ، إذ تحول حفل زفاف في بغديدا في سهل نينوى إلى كارثة بعد احتراق المطعم الذي كان يحتضن فرحة عروسين، فإذا به يصبح ركاماً يطمر عشرات الضحايا والجرحى بسبب الألعاب النارية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   