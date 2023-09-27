"هدد ابنتها بنشر صورها الغير لائقة"... وهذا ما كشفته قوى الأمن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي!

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

البلاغ التالي:

ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من إحدى الأمهات حول تعرض ابنتها القاصر للابتزاز والتهديد والتشهير من خلال حساب على "Instagram" باسم "Nanu.merhii" وآخر على "TikTok" تحت اسم "@nanu.merhi1"، حيث كان المبتز يهدد ابنتها بنشر صورها في حال لم ترسل له المزيد من الصور غير اللائقة، وعندما كانت الفتاة تخضع للمبتز وتتجاوب مع مطالبه كان يطلب المزيد من المال.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر المكتب المذكور إلى تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في محلة صيدا، ويدعى:

م. ش. (من مواليد عام 2004، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة اقدامه على التواصل مع القاصر من خلال حساب فتاة وسرقة صورها، وبعدها استحصل منها على بعض الصور، عندها بدأ بابتزازها ماديا وجنسيا. وبعد الكشف على هاتفه الخلوي، تبيّن وجود صور وفيديوهات للمدعية، إضافة لصور لعدد من الشبان والشابات، وبإنشائه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي يستخدمها للغاية ذاتها.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف والحسابات التي يستخدمها، وتطلب من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، الاتصال بالمكتب المذكور على الرقم: 293293-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحسابات على الانستغرام:

l5yat_

hehemona6

Lynn_hn

kekekellssss

كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.