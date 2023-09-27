منخفض جوي يترافق مع امطار غزيرة وبرق ورعد وتساقط حبات البرد!

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يؤثر على لبنان طقس خريفي، يترافق استقرار بدرجات الحرارة، لتعود وترتفع يوم غد الخميس.

من جهة اخرى، ما زالت التوقعات تشير الى منخفض جوي آخر الاسبوع يترافق مع تساقط امطار متفرقة وغزيرة في بعض المناطق وبرق ورعد وتساقط حبات البرد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر

- الجو: قليل السحب

- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الرؤية: جيدة

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نهارا ضعيفة ونشطة احياناً جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠/س.