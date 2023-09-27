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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 أيلول 2023

27
SEPTEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
استبعد مرجع إقليمي أن تنسحب القوات الأميركية من العراق وتبقى في سورية لأن عمق القوات في سورية وخط إمدادها وخط تهريب النفط كلها في العراق. واعتبر إعلان رئيس الحكومة العراقي عن الاستغناء عن قوات التحالف الدولي تعبير عن قرار أميركي عراقي مشترك لا بد أنه يضمّ إيران بتهيئة المناخ للانسحاب الأميركي من سورية والعراق، حيث التلبية الأميركية للطلب العراقي أفضل تغطية للانسحاب.


خفايا

قال مصدر نيابي في بيروت إن إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري إنهاء مبادرته القائمة على الدعوة لحوار لسبعة أيام موضوعه محدّد برئاسة الجمهورية حصراً تليه جلسات انتخاب متتابعة حتى إنجاز الانتخاب بسبب رفض أطراف مسيحية أساسية للمبادرة والتراجع الذي ظهر من داعمي المبادرة الفرنسي والسعودي خارجياً وبكركي والتيار الوطني الحر داخلياً، يعني أن الأميركي كجهة وازنة تملك قدرة تأثير واسعة في الخارج والداخل قرّرت أن لا انتخابات رئاسية في القريب.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

رفض وزير معني الردّ على سؤال يتعلق بحقيقة الخلاف المفتوح مع رئيس لجنة نيابية، حول خيارات تشغل مواقع القرارات المحلية والخارجية.

 

غمز
نُصح مسؤول مالي صاعد، بالاقلال من المناسبات العلنية، ذات الطابع الاجتماعي والتي من شأنها أن تُضعف الصورة الايجابية التي تكوَّنت لدى الرأي العام عنه..

 


همس
وصف الموقف الذي جاهر به الموفد الرئاسي الفرنسي بأنه تمهيد لوقف دوره كوسيط أو دعوة لفرض عقوبات مالية على لبنان!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ مؤسسة كهرباء لبنان خصصت عائدات بدل التأهيل الذي تستوفيه من المشتركين لتغطية كلفة عقد استشفاء للمستخدمين في الدرجة الاولى.

 

تبين أنّ رئيس مجلس ادارة احد المستشفيات الجامعية التابع لوقف احدى الطوائف قد خصص نفسه براتب ومخصصات شهرية تتجاوز الـ25 ألف دولار نقداً.

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