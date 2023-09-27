عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 أيلول 2023

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الأخبار: الثائر... وسيّدة القصر

خطّط لاغتيال جنبلاط وتفجير معملَي الجية والزهراني وفنادق في جونية: السجن 160 عاماً لأمير «داعش» في عين الحلوة

السعودية «ترقّد» الفلسطينيين: فتح أبواب التطبيع على مصراعيها





الديار: المبادرة القطريّة الأولى تجمّدت والثانية تصطدم بعقبات... لودريان دعا الى «خيار ثالث»

شبه التفاهم الأميركي ــ الإيراني ليس له انعكاس على لبنان... ولا انتخابات رئاسيّة دون أعجوبة



البناء: السوداني: لا حاجة للقوات الأميركية في العراق… ولا بديل عن سورية بنظامها ودولتها للاستقرار بري ينهي مبادرته… ولودريان يدعو لخيار ثالث… والموفد القطري يطرح أسماء… ولا رئاسة السفير الصيني في احتفال العيد الوطني: 150 دولة منها لبنان شركاء في خطة الحزام والطريق



اللواء: لودريان لحصار مالي على لبنان.. ولقاء سعودي - فرنسي في الرياض اليوم

المفتي دريان يرحِّب بالمبادرات الخارجية.. وباسيل لرئيس بالانتخاب



الجمهورية: "الحزب" يستبعد التفاهم مع باسيل

جنبلاط لـ الجمهورية: التيار والقوات أجهضا الحوار



النهار: لودريان والموفد القطري يتقاطعان على الخيار الثالث



نداء الوطن: مفتي الجمهورية: الاستحقاق الرئاسي سيحصل والطائف هو الضمانة

بري يبيع الحوار "متل الشاطرين" ولودريان: هلمّوا إلى "الخيار الثالث"

l'orient le jour: Jean-Yves Le Drian à « L’OLJ » : « Il faut que les acteurs libanais cherchent une troisième voie »