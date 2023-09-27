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الممانعة تراكم خسائرها؟

27
SEPTEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تحرّكت أمس المواقف المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، فجأة، وفي وقت واحد. ففي حين كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يسحب مبادرته من التداول بطريقة ملتبسة، أطلّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بدعوته الى «خيار ثالث» منهياً مساراً طويلاً للمبادرة الفرنسية المنحازة الى خيار فريق الممانعة. وليلاً، غادر السفير السعودي وليد البخاري بيروت الى الرياض لينضم اليوم الى لقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والموفد الفرنسي لودريان الموجود هناك.

 

ووسط هذا التبدل في المشهد الرئاسي، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ «الاستحقاق الرئاسي سيحصل مهما اشتدت العواصف».

 

هل من تفسير لهذا التبدل السياسي؟ تجيب مصادر بارزة في المعارضة بالقول لـ»نداء الوطن» إنّ انسحاب الرئيس بري من مبادرته، لم يترافق وعودته الى الدستور بأن يدعو الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. وتابعت: «معنى خطوة بري الجديدة، أنه لا يريد الانتخابات الرئاسية».

 

واعتبرت المصادر أنّ موقف لودريان الجديد «يعني أنّ الممانعة تراكم خسائرها، إذ كانت المبادرة الفرنسية داعمة لها وانتهت الى غير ما تريد». وقالت: «الأمور صارت في مكان آخر، فاللجنة الخماسية برمتها مع خيار ثالث». وتساءلت: «لماذا لا تسمّي الخماسية الأشياء بأسمائها ولو أدى ذلك الى وقف وساطتها، ما دامت الممانعة متمسكة بخيارها، أي ترشيح سليمان فرنجية؟»، وخلصت المصادر الى القول: «الممانعة تستجرّ مقايضة وتدخّلاً أميركياً لتحصل على ثمن».

نداء الوطن
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