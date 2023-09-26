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بري: حتى الآن ما في plan B

26
SEPTEMBER
2023
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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنه لم يكن يوماً "الاّ متعاوناً مع اي مبادرة خارجية"، قائلاً: "مجموعة اسماء يطرحها القطري وليست محصورة باسم معين". وقال، في حديث لـ"الجديد": "اللي عنده بديل عن الحوار يتفضل عطيناهن فرصة العمر وما تجاوبوا، حدا يقللي اي رئيس جمهورية وصل بلا حوار؟".

وإعتبر برّي، أن "كلام لودريان عن الخيار الثالث هو قيمة الحوار"، مشدّداً على أنه لن يدعو الى اي جلسة "الاّ اذا كانت ذات جدوى، فأي جلسة غير مسبوقة بحوار لا جدوى منها".

وعمّا تردد عن موعد انتخاب رئيس جمهورية في تشرين المقبل، أوضح، "انا لا اتحدث عن مواعيد ولم اتحدث ولكن اتمنى ان ننتخب اليوم قبل الغد، وقد تعاونت مع الفرنسي وسهلت مهمته واتعاون الآن مع القطري واتمنى له النجاح"، وقال: دائما كنت اقول منتشكركن على مساعدتكن لنحنا ننتخب مش لتسمولنا اللي بدنا ننتخبه".

وأكّد برّي، "مرشّحنا سليمان فرنجية وحتى الآن ما في plan B، وانا عطيت حوار لمدة اقصاها سبعة ايام اذا لقينا بعد يومين ما في توافق منروح مباشرة على دورات مفتوحة".

وختم، "تبيّن انو ما بهمن الكنيسة القريبة، بكرا اذا اي طرف خارجي إشّرلن بأصبعه وقلهن تعوا للحوار، بيجوا متل الشاطرين".

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