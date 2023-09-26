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المرابطون: بالنسبة إلينا نحن أبناء الفكر القومي العربي هو يوم لاستعادة الأمل

26
SEPTEMBER
2023
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أصدرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون بياناً بمناسبة المولد النبوي الشريف جاء فيه ما يلي:
يوم مولد رسول الله محمد صلّى الله عليه وسلم نؤكد نحن المرابطون التزامنا بجوهر ديننا الاسلامي الحنيف، الذي أرسله رب العالمين لينشره النبي محمد (ص) رحمة للعالمين.


إن مولد الرسول العربي الأكرم صلّى الله عليه وسلم، بالنسبة إلينا نحن أبناء الفكر القومي العربي، هو يوم لاستعادة الأمل، وتحفيز العمل بالتعمّق والتبصّر وأخذ العبر، من السيرة النبوية الشريفة، واستمرار نضالنا وكفاحنا، من أجل تحقيق أهدافنا الإنسانية الكبرى، في نشر التسامح والحفاظ على الأخلاق، ودعوة الأمة الدائمة إلى اللُّحمة والتماسك، لدحر قوى البغي والظلم والشر، على امتداد وطننا وجغرافية أمتنا.


هنا لا بدّ أن نستحضر ما لقّننا إياه، القائد المؤسس ابراهيم قليلات "أبو شاكر"، عن عمق هذه الفكرة المقدسة، ولادة الرسول محمد بن عبدالله صلّى الله عليه وسلم، بالخروج ضد المستكبر والظالم والمنافق الغادر، وعدم المساومة والتهاون مع المعتدين والغاصبين، والثورة الدائمة المستمرة بزخم الولادة المقدسة.


في هذا اليوم العظيم، نتوجه إلى أهلنا في لبنان وفي الأمة العربية وخاصة أهل فلسطين المظلومين بالمباركة في يوم مولد نبينا محمد صلّى الله عليه وسلم، ونترحم على الشهداء راجين من الله عزّ وجلّ أن ينصرنا على القوم الظالمين.

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