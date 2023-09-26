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"الحوار مع الحزب مستمر"...رندلى جبور: من اليوم الاول نريد خيارا ثالثا

26
SEPTEMBER
2023
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أكّدت عضو المجلس الوطني في "التيار الوطني الحرّ" رندلى جبور، أن "الحوار مع حزب الله مستمر ويتضمن لجان معنية في عدة ملفات ويمشي بالتوازي مع الموضوع الرئاسي واللامركزية وبالتالي لا يوجد أي إشكالية، والتواصل قائم بين الطرفين والعلاقة جيدة، ويبحثون في بنود تفصيلية بالمبادرة الاخيرة لدى التيار الوطني الحر المرتبطة باللامركزية وصندوق الائتمان".

وشدّدت، في حديثٍ لـ"صوت لبنان"، على أن "نتيجة الرئاسة غير متوقفة على حوار حزب الله والتيار الوطن الحر، بل متعلقة بجميع الافرقاء لأن هذا الموضوع يقرر من قبل الجميع، فالحوارات يجب ان تكون مع الجميع وعلى جميع المستويات وانا على الاقل اتحدث عن العلاقة بين الحزب والتيار بغض النظر عن النتائج التي لها علاقة بالملف الرئاسي، ولو هذا الموضوع مرتبط فقط بفريقين لكان هناك رئيس من اليوم الثاني من نهاية ولاية الجنرال عون".

وأردفت، "العلاقة بين التيار والحزب جيدة بغض النظر عن النتائج التي لها علاقة بالملف الرئاسي لارتباطها بحالة محلية ومرتبطة بتطورات الإقليمية وتطورات دولية".

ولفتت جبور، إلى أن "القطريين لا يطرحون اسماء بالمباشر بموضوع المرشحين الرئاسيين وبكل الاحوال ليس الموفد القطري هو المعني بنقلها ولكن وزير الخارجية لشؤون قطر هو الذي سياتي ب 5 تشرين وهو المعني بنقل الرسائل القطرية الواضحة".

واعتبرت، أن "التيار لا رأي له بزيارة محمد رعد لقائد الجيش وهو منفتح ولا مشكلة لديه، وحزب الله والجيش دائما على تنسيق، والحزب لا ينتظر أحدا لإيصال الرسالة بل هو يوصلها مباشرة للتيار".

وأكدت جبور، أن "النائب جبران باسيل قام بمبادرة افتتاحية منذ الجلسة الاخيرة في حزيران ويتواصل مع الجميع وهذا لا يعني باسيل تغير ولكن الأخرين هم اللذين تغيروا".

وتابعت، "رئيس الجمهورية السابق الجنرال عون اول زيارة قام بها، حين كان رئيسا، هي للسعودية وهذه سياستنا الانفتاحية".

وأضافت، جبور انه "من اليوم الاول نريد خيارا ثالثا، وهذا كان الرأي الواضح والمعروف، وبالتالي اليوم بظل التسويات الاقليمية والدولية من شبه مستحيل ان يصل اي شخصية محسوبة على فريق داخلي او محور خارجي ولن يكون الحل الا باسم غير مطروح اليوم وكل تسوية دولية اقليمية تفرض تسوية محلية من الخارج على قاعدت منتصر ومغلوب".

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