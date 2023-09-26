اتحاد المودعين في مصارف لبنان أبصر النور

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"لكل مودعي لبنان، معاً أقوى" هو الشعار الذي رفعه "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" بعد أن أنجز اليوم ٢٦ أيلول ٢٠٢٣ الخطوات القانونية المطلوبة لتأسيسه واكتسابه الشخصية القانونية، وذلك من خلال التقدّم بطلب التأسيس وكافة المستندات اللازمة المرفقة به إلى وزارة الداخلية والبلديات والذي سجّل برقم ودب ٢٠٢٣/١٣٦٥٩ في قلم الوزارة بتاريخ اليوم من ضمن إحاطة الوزارة المختصة بالعلم والخبر العائد لتأسيس الجمعية.

وقد تقرّر إنشاء الاتحاد على إثر لقاء المودعين وممثّليهم من جمعيات ومحامين ونواب وإعلاميين بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٢٣ في فندق سمالفيل، حيث جرى تشكيل هيئة التنسيق والإدارة لتولّي إجراءات التأسيس بعد الاتصال بالمعنيين بقضية المودعين من جمعيات ونقابيين محامين وأطباء ومهندسين ونواب وعسكريين متقاعدين دون استثناء ودعوتهم للانضمام، لتستكمَل بعدها هذه الإجراءات وتفضي إلى تأليف هيئة تأسيسية للاتحاد مؤلفة من المودعين المحامين حنا البيطار وتوفيق الضيقة وجورج خاطر ورئيس جمعية ودائعنا حقنا الطبيب طلال حمّود والطبيب باسكال الراسي والمهندس المتقاعد أسعد رشيدي والمؤهل أول المتقاعد شربل مكرزل، حيث من المقرر أن تعقد الهيئة التأسيسية التي تتولّى مهام الهيئة الإدارية اجتماعها الرسمي الأول خلال أيام لتوزيع المهام على أعضائها، يليه تنظيم لقاء جامع للمودعين والداعمين لقضيتهم سيعلن عنه قريباً، علماً بأن باب العضوية في الاتحاد عبر الهيئتين العامة والإدارية لكل مؤمن بأهدافه سيكون مفتوحاً للجميع.

مبادئ الاتحاد تقوم على الالتزام ببذل كل جهد ممكن لاستعادة الودائع كاملة بعملة الإيداع وتعويض المودعين عن خسائرهم، إن طوعاً أو بالقوة والقانون. أما أهداف الاتحاد فهي كما وردت في نظام الجمعية الأساسي فهي كالتالي: