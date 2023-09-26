افتتاح الدورة التدريبية لتصنيع الأغذية للنساء في مركز حاصبيا العرقوب للرعاية والتنمية

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افتتح قائد القطاع الشرقي في الـ"يونيفيل" العميد لويس فرنانديز هيريرو، مشروع الدورة التدريبية لتصنيع الأغذية (المونة) للنساء في مركز حاصبيا العرقوب للرعاية والتنمية في سوق الخان بمشاركة مديرة المركز لينا أبو كرنيب، في حضور ممثلين عن الجيش اللبناني ووحدة الشؤون المدنية في القطاع الشرقي في الـ"يونيفيل" والمسؤول عن قسم المشاريع وعناصر وعدد من الشخصيات المدنية والمحلية.

ويهدف المشروع إلى افادت زهاء 30 امرأة من منطقة العرقوب تتراوح أعمارهن بين 20 و36 سنة بشكل مباشر، ويمتد لثلاثة أشهر بدورات على الأساليب والتقنيات الصحيحة لإعداد مونة ذات نوعية جيدة، ستفتح في ما بعد فرصًا للنساء لتحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاجية، وسيوفر الدعم للعائلات اللبنانية التي تعيش في منطقة العرقوب، وتعزز أواصر الصداقة مع الـ"يونيفيل".

وبموازاة الدورة التدريبية، تضمن المشروع الذي لاقى استحسانا وتقديرا من قبل المجتمع المضيف، شراء معدات تجهيز الأغذية وتأمينها للمركز لتمكينه من إجراء دورات مماثلة مستقبلا وسيمتد تأثيره الإيجابي على المجتمع وخصوصا النساء، لبناء الثقة بالنفس. وقد ساعد المشروع في التواصل مع السكان المحليين وساهم في تعزيز الروابط القائمة بين الـ"يونيفيل" والمجتمع المحلي.

وشكرت أبو كرنيب، الـ"يونيفيل" والكتيبة الهندية على "الدعم الدائم للنساء ومساعدتهما في تنفيذ هذا المشروع الذي تشتد الحاجة إليه".