"الحراك الداخلي أساس انجار الاستحقاق الرئاسي"... المفتي دريان: "الطائف" هو الضامن للشراكة الاسلامية- المسيحية

A + A -

أشار مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، في ذكرى المولد النبوي الشريف، الى أن "الحراك الداخلي هو الأساس في انجار الاستحقاق الرئاسي والحراك الخارجي مساعد وداعم له وعلى القوى السياسية كافة تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والناس".

وأعلن دريان من دار الفتوى أنه "سيبقى اتفاق الطائف الضامن للشراكة الاسلامية- المسيحية ولا مكان أبداً للطروحات التي تمزق الوطن وتفرق اللبنانيين".

وتابع: "لقد آن الاوان للاستجابة لآلام الناس ومتطلباتهم المعيشية ويجب احترام مبادئ الديمقراطية وأولها الفصل بين السلطات والمساءلة". وشدّد على انه ينبغي على اللبنانيين التقاط الفرص التي تقدّم لهم فهذه الفرص لا تعوّض اذا لم نحسن التعامل معها.